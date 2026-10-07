MCH Aktie

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WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

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Langfristige Investition 07.10.2026 10:03:42

SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in MCH-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

MCH-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des MCH-Papiers betrug an diesem Tag 12,53 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 79,810 MCH-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 6,84 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 545,90 CHF wert. Mit einer Performance von -45,41 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von MCH belief sich jüngst auf 211,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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