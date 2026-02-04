SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine MCH-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die MCH-Aktie bei 51,78 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die MCH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 193,128 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 878,73 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 03.02.2026 auf 4,55 CHF belief. Mit einer Performance von -91,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war MCH jüngst 137,49 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at