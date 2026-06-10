SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust hätte eine MCH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in MCH-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die MCH-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die MCH-Aktie letztlich bei 4,67 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 141,328 MCH-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MCH-Aktie auf 4,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 850,11 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 1,50 Prozent vermindert.

Am Markt war MCH jüngst 140,87 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at