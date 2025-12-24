MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Profitables MCH-Investment?
|
24.12.2025 10:03:46
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MCH von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem MCH-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das MCH-Papier letztlich bei 4,70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 21,277 MCH-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 3,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,60 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,40 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von MCH bezifferte sich zuletzt auf 104,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MCHmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MCH von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
23.12.25