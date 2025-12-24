SPI-Wert MCH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MCH von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in MCH-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem MCH-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das MCH-Papier letztlich bei 4,70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 21,277 MCH-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 3,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,60 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,40 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von MCH bezifferte sich zuletzt auf 104,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at