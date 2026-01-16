Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Rentabler Medacta-Einstieg?
|
16.01.2026 10:03:45
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Medacta-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Medacta-Papiers betrug an diesem Tag 108,60 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Medacta-Aktie investiert hat, hat nun 0,921 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 164,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,20 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 51,20 Prozent.
Der erste festgestellte Kurs eines Medacta-Anteils lag damals bei 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Medacta
Aktien in diesem Artikel
|Medacta
|176,40
|2,08%
