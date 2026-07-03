Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Rentable Medacta-Anlage?
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Medacta-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Medacta-Papiers betrug an diesem Tag 119,40 CHF. Bei einem Medacta-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,838 Medacta-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Medacta-Aktien wären am 02.07.2026 113,07 CHF wert, da der Schlussstand 135,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 13,07 Prozent.
Der Erstkurs des Medacta-Papiers lag beim Börsengang bei 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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