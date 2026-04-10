Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Langfristige Investition
|
10.04.2026 10:03:36
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medacta von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Medacta-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 102,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,980 Medacta-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 146,67 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 09.04.2026 auf 149,60 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 46,67 Prozent.
Damals wurde der erste Kurs eines Medacta-Anteils bei 104,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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