SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Medacta eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Medacta-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Medacta-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 101,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hat, hat nun 9,881 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 175,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 737,15 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 73,72 Prozent gesteigert.

Der Erstkurs der Medacta-Aktie lag beim Börsengang bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at