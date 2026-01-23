Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Medacta-Anlage
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Medacta-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Medacta-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 101,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hat, hat nun 9,881 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 175,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 737,15 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 73,72 Prozent gesteigert.
Der Erstkurs der Medacta-Aktie lag beim Börsengang bei 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
