SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medacta-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Medacta eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Medacta-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Medacta-Papier letztlich bei 108,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medacta-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,926 Medacta-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Medacta-Papiers auf 156,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,44 Prozent erhöht.

Die Medacta-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at