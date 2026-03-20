Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Langfristige Anlage
|
20.03.2026 10:04:04
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medacta-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Medacta-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Medacta-Papier letztlich bei 108,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medacta-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,926 Medacta-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Medacta-Papiers auf 156,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,44 Prozent erhöht.
Die Medacta-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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