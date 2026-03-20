Medacta Aktie

Medacta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 20.03.2026 10:04:04

SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medacta-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Medacta eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Medacta-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Medacta-Papier letztlich bei 108,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Medacta-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,926 Medacta-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Medacta-Papiers auf 156,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,44 Prozent erhöht.

Die Medacta-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medacta

mehr Nachrichten