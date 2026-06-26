Medacta Aktie

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WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

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Profitable Medacta-Anlage? 26.06.2026 10:03:50

SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medacta-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Medacta-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Medacta-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Medacta-Anteile an diesem Tag bei 133,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, befänden sich nun 75,188 Medacta-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 315,79 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 25.06.2026 auf 137,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,16 Prozent vermehrt.

Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medacta-Anteils auf 104,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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