Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Profitable Medacta-Anlage?
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medacta-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Medacta-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Medacta-Anteile an diesem Tag bei 133,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, befänden sich nun 75,188 Medacta-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 315,79 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 25.06.2026 auf 137,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,16 Prozent vermehrt.
Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medacta-Anteils auf 104,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medacta
|
26.06.26
|SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medacta-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.06.26
|SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medacta von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.06.26
|SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medacta-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.05.26
|SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
19.05.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
15.05.26
|SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.05.26
|SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medacta von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Medacta
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Medacta
|149,00
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.