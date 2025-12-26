Medacta Aktie

WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

Medacta-Anlage unter der Lupe 26.12.2025 10:03:34

SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medacta-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Medacta-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Medacta-Aktie bei 87,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,442 Medacta-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 755,15 CHF, da sich der Wert einer Medacta-Aktie am 23.12.2025 auf 153,40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75,51 Prozent angewachsen.

Der erste festgestellte Kurs der Medacta-Aktie lag damals bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Medacta

Analysen zu Medacta

Aktien in diesem Artikel

Medacta 162,40 0,87% Medacta

