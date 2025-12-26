Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Medacta-Anlage unter der Lupe
|
26.12.2025 10:03:34
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Medacta-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Medacta-Aktie bei 87,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,442 Medacta-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 755,15 CHF, da sich der Wert einer Medacta-Aktie am 23.12.2025 auf 153,40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75,51 Prozent angewachsen.
Der erste festgestellte Kurs der Medacta-Aktie lag damals bei 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
