SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Medacta-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Medacta-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medacta-Aktie betrug an diesem Tag 134,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,744 Medacta-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 155,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,92 Prozent gesteigert.

Ein Medacta-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at