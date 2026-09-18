Medacta Aktie

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WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

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Rentables Medacta-Investment? 18.09.2026 10:04:01

SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Medacta-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Medacta-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 151,80 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 65,876 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 110,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 246,38 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,54 Prozent.

Ein Medacta-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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