SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medacta von vor einem Jahr gekostet

Am 13.11.2025 wurde die Medacta-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Medacta-Papier bei 153,60 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Medacta-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,510 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 108,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 707,03 CHF wert. Mit einer Performance von -29,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Damals wurde der erste Kurs der Medacta-Aktie bei 104,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at