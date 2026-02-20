Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Medacta-Anlage
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medacta-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Medacta-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medacta-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 104,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 95,602 Medacta-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Medacta-Anteile wären am 19.02.2026 14 493,31 CHF wert, da der Schlussstand 151,60 CHF betrug. Mit einer Performance von +44,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Damals wurde der erste Kurs eines Medacta-Anteils bei 104,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
