Medacta-Anlage 20.02.2026 10:04:15

SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medacta-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Medacta-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Medacta-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medacta-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 104,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 95,602 Medacta-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Medacta-Anteile wären am 19.02.2026 14 493,31 CHF wert, da der Schlussstand 151,60 CHF betrug. Mit einer Performance von +44,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Damals wurde der erste Kurs eines Medacta-Anteils bei 104,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

