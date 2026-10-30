Medacta Aktie

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WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

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Medacta-Investment im Blick 30.10.2026 10:03:36

SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medacta-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Medacta-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Medacta-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Medacta-Papier letztlich bei 153,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65,104 Medacta-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 877,60 CHF, da sich der Wert eines Medacta-Anteils am 29.10.2026 auf 121,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,22 Prozent verringert.

Der Erstkurs des Medacta-Papiers belief sich damals auf 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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