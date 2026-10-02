Medacta Aktie

Medacta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

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Rentables Medacta-Investment? 02.10.2026 10:04:08

SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medacta von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Medacta-Investment verlieren können.

Das Medacta-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 142,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Medacta-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,042 Medacta-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 800,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 113,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,00 Prozent eingebüßt.

Der Erstkurs des Medacta-Anteils belief sich damals auf 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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