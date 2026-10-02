Medacta Aktie
WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222
|Rentables Medacta-Investment?
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02.10.2026 10:04:08
SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medacta von vor 5 Jahren angefallen
Das Medacta-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 142,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Medacta-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,042 Medacta-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 800,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 113,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,00 Prozent eingebüßt.
Der Erstkurs des Medacta-Anteils belief sich damals auf 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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