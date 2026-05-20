Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Langfristige Performance
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20.05.2026 10:04:25
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Medartis-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 72,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Medartis-Aktie investiert hat, hat nun 138,889 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 625,00 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 19.05.2026 auf 76,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,25 Prozent gesteigert.
Der Medartis-Wert an der Börse wurde auf 937,24 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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