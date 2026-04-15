Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Langfristige Anlage
|
15.04.2026 10:04:18
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Medartis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 73,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,361 Medartis-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,89 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 14.04.2026 auf 79,30 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 7,89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Medartis belief sich zuletzt auf 1,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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