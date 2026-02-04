Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Lohnendes Medartis-Investment?
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medartis von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Medartis-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Medartis-Anteile bei 50,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 198,807 Medartis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Medartis-Papiere wären am 03.02.2026 17 713,72 CHF wert, da der Schlussstand 89,10 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,14 Prozent angezogen.
Medartis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
