SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Medartis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Medartis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 68,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Medartis-Papier investiert hätte, hätte er nun 145,773 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 411,08 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 24.02.2026 auf 92,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,11 Prozent vermehrt.

Alle Medartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

