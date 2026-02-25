Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Hochrechnung
|
25.02.2026 10:04:07
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medartis von vor 3 Jahren abgeworfen
Medartis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 68,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Medartis-Papier investiert hätte, hätte er nun 145,773 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 411,08 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 24.02.2026 auf 92,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,11 Prozent vermehrt.
Alle Medartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Medartis Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Medartis Holding AG
|92,00
|0,00%
