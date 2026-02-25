Medartis Aktie

Medartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 25.02.2026 10:04:07

SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Medartis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Medartis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 68,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Medartis-Papier investiert hätte, hätte er nun 145,773 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 411,08 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 24.02.2026 auf 92,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,11 Prozent vermehrt.

Alle Medartis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medartis Holding AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Medartis Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Medartis Holding AG 92,00 0,00% Medartis Holding AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen