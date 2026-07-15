Medartis Aktie

Medartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

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Profitabler Medartis-Einstieg? 15.07.2026 10:03:41

SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Medartis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Medartis-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 78,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,821 Medartis-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 89,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 152,56 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,26 Prozent angezogen.

Insgesamt war Medartis zuletzt 1,13 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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