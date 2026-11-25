Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Lukratives Medartis-Investment?
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medartis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Medartis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 125,945 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 559,19 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 24.11.2026 auf 115,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,59 Prozent angewachsen.
Der Medartis-Wert an der Börse wurde auf 1,44 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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