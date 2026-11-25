Wer vor Jahren in Medartis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medartis-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 79,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Medartis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 125,945 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 559,19 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 24.11.2026 auf 115,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,59 Prozent angewachsen.

Der Medartis-Wert an der Börse wurde auf 1,44 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at