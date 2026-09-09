Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Medartis-Investition im Blick
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09.09.2026 10:03:55
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medartis von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Medartis-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 92,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Medartis-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,087 Medartis-Anteilen. Die gehaltenen Medartis-Anteile wären am 08.09.2026 93,48 CHF wert, da der Schlussstand 86,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 6,52 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte Medartis einen Börsenwert von 1,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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