Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Frühes Investment
|
19.08.2026 10:03:37
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medartis von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Medartis-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Medartis-Anteile bei 106,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Medartis-Aktie investiert hat, hat nun 0,942 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Medartis-Papiers auf 93,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,04 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 11,96 Prozent verkleinert.
Medartis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,09 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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