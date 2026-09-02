SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medartis von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Medartis-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medartis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Medartis-Anteile bei 92,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Medartis-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,696 Medartis-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 87,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 521,74 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,78 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Medartis eine Börsenbewertung in Höhe von 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at