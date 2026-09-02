Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Medartis-Investition im Blick
|
02.09.2026 10:03:27
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medartis von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medartis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Medartis-Anteile bei 92,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Medartis-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,696 Medartis-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 87,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 521,74 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,78 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Medartis eine Börsenbewertung in Höhe von 1,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medartis Holding AG
|
10:03
|SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medartis von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
19.08.26
|SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medartis von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
18.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
18.08.26
|SIX-Handel SPI liegt im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|The Medartis Group accelerates organic sales growth in H1 to 17.0% and achieves a core EBITDA margin of 18.0% (EQS Group)
|
18.08.26
|Die Medartis-Gruppe beschleunigt das organische Umsatzwachstum im H1 auf 17,0 % und erzielt eine Kern-EBITDA-Marge von 18,0 % (EQS Group)
|
12.08.26
|SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Medartis Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Medartis Holding AG
|89,20
|1,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.