SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medartis von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Medartis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medartis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 87,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Medartis-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,149 Medartis-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 97,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 84,70 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 2,64 Prozent.

Medartis wurde am Markt mit 1,07 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at