Medartis Aktie

Medartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

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Medartis-Performance 27.05.2026 10:03:35

SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medartis von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Medartis-Aktien gewesen.

Am 27.05.2021 wurde die Medartis-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medartis-Anteile betrug an diesem Tag 80,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Medartis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,250 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.05.2026 97,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 78,20 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,25 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Medartis belief sich jüngst auf 956,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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