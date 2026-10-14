SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medartis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Medartis-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Medartis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,110 Medartis-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 653,63 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 13.10.2026 auf 82,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,46 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Medartis belief sich zuletzt auf 1,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at