Medartis Aktie
WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239
|Performance unter der Lupe
|
14.10.2026 10:05:04
SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medartis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Medartis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 107,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,110 Medartis-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 653,63 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 13.10.2026 auf 82,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,46 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Medartis belief sich zuletzt auf 1,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medartis Holding AG
|
10:05
|SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medartis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.26
|SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.09.26
|SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medartis von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
25.09.26
|Handel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
18.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
17.09.26
|Medartis Group acquires M.A.R.C. Institute to establish its first surgical education center in the US (EQS Group)
|
17.09.26
|Medartis Gruppe übernimmt das M.A.R.C. Institute und etabliert damit ihr erstes Ausbildungszentrum in den USA (EQS Group)
|
16.09.26
|SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medartis-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Medartis Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Medartis Holding AG
|84,10
|2,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.