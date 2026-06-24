Medartis Aktie

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WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

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Frühe Investition 24.06.2026 10:03:49

SPI-Wert Medartis-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medartis von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Medartis-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86,30 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,587 Medartis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.06.2026 838,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 72,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,11 Prozent.

Medartis wurde am Markt mit 914,42 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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