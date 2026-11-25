Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Lohnender Medmix-Einstieg?
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medmix von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Medmix-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Medmix-Papier an diesem Tag 44,64 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, hätte er nun 224,014 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Medmix-Aktie auf 9,79 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 193,10 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 78,07 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Medmix betrug jüngst 399,92 Mio. CHF. Das Medmix-Papier wurde am 30.09.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ein Medmix-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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