SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Medmix-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Medmix-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,75 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medmix-Aktie investiert, befänden sich nun 56,338 Medmix-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 496,90 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Anteils am 10.03.2026 auf 8,82 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,31 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Medmix belief sich zuletzt auf 358,54 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Medmix-Anteils fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Medmix-Papiers belief sich damals auf 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at