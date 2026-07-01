Medmix Aktie

Medmix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

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Frühe Anlage 01.07.2026 10:04:13

SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medmix-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Medmix eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Medmix-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Medmix-Papier bei 23,65 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Medmix-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 422,833 Medmix-Aktien. Die gehaltenen Medmix-Papiere wären am 30.06.2026 3 340,38 CHF wert, da der Schlussstand 7,90 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 66,60 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Medmix eine Börsenbewertung in Höhe von 324,23 Mio. CHF. Am 30.09.2021 fand der erste Handelstag der Medmix-Aktie an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Medmix-Anteilsschein bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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