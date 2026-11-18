Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Medmix-Anlage
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medmix-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Medmix-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,04 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Medmix-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,521 Medmix-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 538,87 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Anteils am 17.11.2026 auf 10,26 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,11 Prozent.
Medmix war somit zuletzt am Markt 424,65 Mio. CHF wert. Die Medmix-Aktie ging am 30.09.2021 an die Börse SWX. Zum Börsendebüt der Medmix-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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