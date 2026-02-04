Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Lohnendes Medmix-Investment?
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medmix-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medmix-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,28 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 814,332 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,46 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 332,25 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 6,68 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Medmix belief sich jüngst auf 468,30 Mio. CHF. Die Medmix-Aktie ging am 30.09.2021 an die Börse SWX. Der Erstkurs des Medmix-Anteils belief sich damals auf 45,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medmix
|
04.02.26
|SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medmix-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.01.26
|SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medmix von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.01.26
|SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medmix von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.12.25
|SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medmix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
25.11.25
|Pluszeichen in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.at)
|
25.11.25
|Zuversicht in Zürich: SPI am Dienstagmittag stärker (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)