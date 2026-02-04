SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medmix-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Medmix-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medmix-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,28 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 814,332 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,46 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 332,25 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 6,68 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Medmix belief sich jüngst auf 468,30 Mio. CHF. Die Medmix-Aktie ging am 30.09.2021 an die Börse SWX. Der Erstkurs des Medmix-Anteils belief sich damals auf 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at