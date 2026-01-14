Medmix Aktie

WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

Rentable Medmix-Investition? 14.01.2026 10:03:57

SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medmix von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Medmix-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Medmix-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 16,36 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 611,247 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 7 322,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,98 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 26,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte Medmix einen Börsenwert von 476,72 Mio. CHF. Das Medmix-Papier wurde am 30.09.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Medmix-Papier bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

