SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Medmix-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Medmix-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Medmix-Anteile betrug an diesem Tag 12,18 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medmix-Aktie investiert, befänden sich nun 821,018 Medmix-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Medmix-Papiere wären am 21.07.2026 6 773,40 CHF wert, da der Schlussstand 8,25 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 32,27 Prozent gesunken.

Der Medmix-Wert an der Börse wurde auf 338,18 Mio. CHF beziffert. Am 30.09.2021 wurden Medmix-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medmix-Anteils auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at