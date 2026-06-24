SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medmix von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Medmix-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Medmix-Anteile bei 11,92 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 83,893 Medmix-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Medmix-Papiers auf 8,26 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 692,95 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,70 Prozent.

Medmix wurde am Markt mit 336,22 Mio. CHF bewertet. Das Börsendebüt der Medmix-Papiere fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Medmix-Papiers wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at