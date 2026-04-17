SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Medmix-Aktionäre

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Medmix am 16.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,10 CHF vereinbart. Damit wurde die Medmix-Dividende im Vorjahresvergleich um 80,00 Prozent herabgesetzt. Somit zahlt Medmix insgesamt 15,00 Mio. CHF an Aktionäre aus. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Gesamtausschüttung damit gleichgeblieben.

Medmix-Stockdividendenrendite

Via SIX SX beendete der Medmix-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 9,00 CHF. Die Medmix-Aktie wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Medmix-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Medmix-Aktie eine Dividendenrendite von 0,89 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,68 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren sank der Medmix-Aktienkurs via SIX SX um 57,94 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -14,95 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Medmix-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,38 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,24 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Medmix

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Medmix beträgt aktuell 365,124 Mio. CHF. Das KGV von Medmix beträgt aktuell 71,59. 2025 setzte Medmix 448,000 Mio. CHF um und erzielte ein EPS von 0,16 CHF.

Redaktion finanzen.at