Medmix Aktie
WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105
|Dividenden-Entscheid
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17.04.2026 10:02:41
SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Medmix-Aktionäre
Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Medmix am 16.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,10 CHF vereinbart. Damit wurde die Medmix-Dividende im Vorjahresvergleich um 80,00 Prozent herabgesetzt. Somit zahlt Medmix insgesamt 15,00 Mio. CHF an Aktionäre aus. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Gesamtausschüttung damit gleichgeblieben.
Medmix-Stockdividendenrendite
Via SIX SX beendete der Medmix-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 9,00 CHF. Die Medmix-Aktie wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Medmix-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Medmix-Aktie eine Dividendenrendite von 0,89 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,68 Prozent.
Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 3 Jahren sank der Medmix-Aktienkurs via SIX SX um 57,94 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -14,95 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Medmix-Dividendenausblick
Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,38 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,24 Prozent anziehen.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Medmix
Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Medmix beträgt aktuell 365,124 Mio. CHF. Das KGV von Medmix beträgt aktuell 71,59. 2025 setzte Medmix 448,000 Mio. CHF um und erzielte ein EPS von 0,16 CHF.
Redaktion finanzen.at
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