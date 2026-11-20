Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Meier Tobler-Performance
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,80 CHF. Bei einem Meier Tobler-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 279,330 Meier Tobler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 625,70 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 19.11.2026 auf 45,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 26,26 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler bezifferte sich zuletzt auf 487,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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