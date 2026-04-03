Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Rentable Meier Tobler-Investition?
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03.04.2026 10:03:38
SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr abgeworfen
Das Meier Tobler-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Meier Tobler-Anteile bei 32,35 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hat, hat nun 309,119 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 190,11 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 02.04.2026 auf 36,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,90 Prozent.
Zuletzt verbuchte Meier Tobler einen Börsenwert von 390,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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