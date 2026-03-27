Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Profitables Meier Tobler-Investment?
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27.03.2026 10:05:09
SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Meier Tobler-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 30,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,227 Meier Tobler-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 176,24 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 26.03.2026 auf 35,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 17,62 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Meier Tobler eine Marktkapitalisierung von 382,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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