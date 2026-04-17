SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Meier Tobler-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Meier Tobler-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Meier Tobler-Papier 15,90 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hat, hat nun 62,893 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,25 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 279,87 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 127,99 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Meier Tobler belief sich jüngst auf 388,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at