SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Meier Tobler-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15,75 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie investierten, hätten nun 6,349 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 195,56 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 11.06.2026 auf 30,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +95,56 Prozent.

Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 332,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at