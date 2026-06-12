Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Frühe Investition
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15,75 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Meier Tobler-Aktie investierten, hätten nun 6,349 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 195,56 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 11.06.2026 auf 30,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +95,56 Prozent.
Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 332,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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