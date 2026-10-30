SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Meier Tobler-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Meier Tobler-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 19,35 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 516,796 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 19 431,52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 37,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,32 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Meier Tobler eine Börsenbewertung in Höhe von 405,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at