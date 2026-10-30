Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Lohnendes Meier Tobler-Investment?
|
30.10.2026 10:03:36
SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Meier Tobler-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 19,35 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 516,796 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 19 431,52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 37,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,32 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Meier Tobler eine Börsenbewertung in Höhe von 405,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meier Tobler
Analysen zu Meier Tobler
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meier Tobler
|39,60
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.