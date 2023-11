SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Meier Tobler gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Meier Tobler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Meier Tobler-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,38 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 650,098 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Meier Tobler-Papiers auf 32,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 128,19 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 111,28 Prozent.

Alle Meier Tobler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 358,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at