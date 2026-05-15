SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Meier Tobler-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Meier Tobler-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 15,30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 653,595 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 21 209,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 32,45 CHF belief. Damit wäre die Investition 112,09 Prozent mehr wert.

Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 350,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at