SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Meier Tobler gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Meier Tobler-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Meier Tobler-Papier an diesem Tag bei 9,14 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 109,409 Meier Tobler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2023 gerechnet (30,35 CHF), wäre das Investment nun 3 320,57 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +232,06 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Meier Tobler eine Börsenbewertung in Höhe von 338,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at