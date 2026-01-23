Meier Tobler Aktie

Lohnende Meier Tobler-Investition? 23.01.2026 10:04:02

SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Meier Tobler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Meier Tobler-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,45 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 74,349 Meier Tobler-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 903,35 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 22.01.2026 auf 39,05 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 190,33 Prozent vermehrt.

Meier Tobler wurde am Markt mit 405,25 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

