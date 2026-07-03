SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Meier Tobler-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Meier Tobler-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Meier Tobler-Papier bei 51,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,961 Meier Tobler-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 61,96 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 02.07.2026 auf 31,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 38,04 Prozent gleich.

Am Markt war Meier Tobler jüngst 333,18 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at